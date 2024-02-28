ВТБ планирует кратно увеличить долю рынка расчётов в национальных валютах к концу 2026 года

По итогам 2023 года число клиентов среднего и малого бизнеса, которые используют национальные валюты для расчетов ВЭД, выросло в 4,5 раза, оборот − в 5,7 раз, количество операций − в 4,5 раза. Количество новых контрактов ВЭД с дружественными странами увеличилось на 60%, а новых счетов в национальных валютах − на 30%. Об этом сообщил в рамках Стратегической недели ВТБ заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников.

«Стратегия ВТБ направлена на укрепление позиций российского бизнеса на международных рынках. Это исторически одна из самых сильных сторон ВТБ – у нас большая сеть загранбанков и филиалов в дружественных странах, защищенная от санкционного давления платежная инфраструктура и накопленные опыт и экспертиза в развитии международных отношений и расчетов. В ближайшие три года мы планируем значительно нарастить обороты ВЭД и долю рынка в международных расчетах в дружественных валютах. Мы не только обеспечиваем расчеты в нынешних непростых условиях, но и вместе с клиентами и партнерами ищем контрагентов, организуем логистику, занимаемся таможенными вопросами и многим другим для того, чтобы помочь бизнесу в освоении новых рынков сбыта и закупок», − заявил Денис Бортников.

Клиентам ВТБ могут осуществлять расчеты во всех основных валютах дружественных стран, в том числе армянских драмах, белорусских рублях, вьетнамских донгах, индийских рупиях, иранских риалах, казахстанских тенге, китайских юанях. Банк создал центр компетенций и экспертизы ВЭД, где специалисты с многолетним опытом консультируют предпринимателей по любым вопросам.