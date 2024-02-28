Доля автомобилей с пробегом в общей структуре выданных кредитов составила 24,4% в январе

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных кредитов на приобретение автомобилей с пробегом (АсП) в январе 2024 года составило 17,0 тыс. ед. или 24,4% об общего числа выданных автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 24,5% (в январе 2023 года – 22,5 тыс. ед.), а доля – на 16,3 процентных пункта (п.п.) (в январе 2023 года – 40,7%).

В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных АсП в январе 2024 года сократилось на 12,0% (в декабре 2023 года – 19,3 тыс. ед.), а их доля, напротив, слегка увеличилась – на 1,1 п.п. (в декабре 2023 года – 23,3%).

«Доля выданных кредитов на автомобили с пробегом снижается с лета 2023 года, а в последние три месяца она опустилась до уровня ниже 25%, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом такая динамика объясняется ростом продаж новых автомобилей и, соответственно, увеличением выдачи автокредитов на их приобретение. Росту выдачи автокредитов на приобретение новых авто (и, соответственно, сокращению на покупку АсП) также способствовало возобновление в прошлом году госпрограмм льготного автокредитования. При этом стоит отметить, что кредиты на приобретение любых автомобилей (новых или подержанных) продолжают предоставляться банками, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне».