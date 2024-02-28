Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях.
Диапазон ставок теперь составляет:
- по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 13% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.
- по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 10% или 0,01% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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