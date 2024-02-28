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Территорию на берегу Ушаковки в Иркутске превратят в экопарк

В Иркутске в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят береговую линию реки Ушаковки в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса, рассказали в мэрии.

В несколько этапов тут создадут большой экопарк. В этом году здесь появится аллея вдоль всей береговой линии, будут сформированы прогулочные тропы, подходы к пешеходным мостам через реку Ушаковку, выполнено обустройство наружного освещения и тротуаров.

Также планируется установить скамейки, урны, произвести расчистку от мусора, поваленных деревьев и кустарников. Для юных посетителей парка обустроят детскую площадку с игровым комплексом, качелями и каруселью.

Во время благоустройства тут планируется сохранить природное озеленение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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