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Рубль растет без остановки

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Российский рубль продолжает укрепляться третий день подряд. Пара доллар/рубль торгуется в диапазоне 91,5–92,5.

Вчера, 27 февраля, Банк России опубликовал протокол минувшего заседания. Регулятор отмечает позитивные данные по темпам роста ВВП в 2023 г., которые оказались лучше прогнозов и составили 3,6% г/г.

– Важно, что ускорение темпов роста произошло за счет внутреннего спроса. Также улучшения наблюдаются в части инфляции. В декабре 2023 – январе 2024 года текущий рост цен замедлился по сравнению с пиковыми значениями в осенние месяцы. Несмотря на ряд позитивных моментов, участники встречи сохраняют консервативный подход к денежно-кредитной политике, что не оставляет надежды на понижение ставки в марте, но оказывает поддержку отечественной валюте, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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