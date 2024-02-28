Новости

В Зиме появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном за 215 миллионов

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном строят в городе Зиме Иркутской области. На сегодняшний готовность объекта составляет 56 %, сообщили в региональном правительстве.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«Сейчас идут работы по возведению металлического каркаса здания и элементов чаши бассейна, продолжается монтаж прогонов по кровле, ведется устройство кирпичных стен и перегородок на третьем этаже, а также монтаж наружных стен из сэндвич-профиля», – пояснили власти.

Сдать комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. Возведение обойдется в сумму, превышающую 215 миллионов рублей: это средства федерального, областного и местного бюджетов.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

В новом ФОКе оборудуют бассейн длиной 25 метров. Проект также предусматривает многофункциональный тренажерный зал, медицинский кабинет, гардеробные и тренерские комнаты. Планируется, что пропускная способность спортивного центра составит 40 человек. Тренажерный зал смогут посещать десять человек в смену.

Кроме того, будет благоустроена территория, прилегающая к комплексу: подрядная организация оборудует автостоянку и проезды, а также площадки для отдыха.


<p>Фото правительства Иркутской области</p> <p>Фото правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кадровый голод
Численность сотрудников на Иркутском авиазаводе в ближайшие два года увеличится на 3000 человек
Названы самые востребованные вакансии в Иркутской области
ИНК приняла на работу почти 3000 человек в 2023 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес