В Зиме появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном за 215 миллионов

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном строят в городе Зиме Иркутской области. На сегодняшний готовность объекта составляет 56 %, сообщили в региональном правительстве.

Фото правительства Иркутской области

«Сейчас идут работы по возведению металлического каркаса здания и элементов чаши бассейна, продолжается монтаж прогонов по кровле, ведется устройство кирпичных стен и перегородок на третьем этаже, а также монтаж наружных стен из сэндвич-профиля», – пояснили власти.

Сдать комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. Возведение обойдется в сумму, превышающую 215 миллионов рублей: это средства федерального, областного и местного бюджетов.

Фото правительства Иркутской области

В новом ФОКе оборудуют бассейн длиной 25 метров. Проект также предусматривает многофункциональный тренажерный зал, медицинский кабинет, гардеробные и тренерские комнаты. Планируется, что пропускная способность спортивного центра составит 40 человек. Тренажерный зал смогут посещать десять человек в смену.

Кроме того, будет благоустроена территория, прилегающая к комплексу: подрядная организация оборудует автостоянку и проезды, а также площадки для отдыха.