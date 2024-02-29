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Дрифт бывшего мэра Иркутска Виктора Кондрашова на льду Байкала проверят правоохранители

Правоохранительные органы заинтересовались дрифтом на льду Байкала на лимузине, который накануне устроил бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов, поделившись соответствующими кадрами в соцсетях. Случившееся проверят сразу несколько ведомств.

«Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой организована проверка в связи с публикацией в социальных сетях видеосюжета о передвижении по льду озера Байкал лимузина. Прокуратурой органам МЧС и  внутренних дел, нацпарку даны поручения о принятии мер в рамках компетенции», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В природоохранной прокуратуре также напомнили, что передвижение транспорта по льду вне границ установленных переправ запрещено законодательством и представляет опасность для жизни и здоровья граждан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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