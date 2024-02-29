Спрос на репетиторов в Иркутской области вырос на 113%

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии для репетиторов, открытых в Иркутской области, и выяснила, растет ли спрос на этих специалистов и сколько они могут заработать в период подготовки школьников к экзаменам.

В 2023 году в Иркутской области было открыто более 60 вакансии для репетиторов по разным дисциплинам, и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года спрос на них вырос более, чем в два раза (+113% вакансий в 2023 году относительно 2022 года).

Среди регионов Сибирского ФО наибольшее количество предложений о работе для репетиторов было размещено в Новосибирской области (200+ вакансий), при этом наибольшая динамика предложений для этих специалистов зафиксирована в Иркутской области (+113%) и Томской области (+107%), и, наоборот, снижение спроса произошло в Красноярском крае (-15%) и Кузбассе (-8%). В целом по России потребность в репетиторах за год выросла на 60%.

Динамика спроса на репетиторов (прирост количества вакансий) в регионах Сибирского ФО

Регион Динамика вакансий 2023/2022 Иркутская область 113% Томская область 107% Новосибирская область 46% Омская область 31% Алтайский край 23% Кемеровская область -8% Красноярский край -15%

Средняя зарплата, которую в 2023 году работодатели готовы были платить иркутским репетиторам составила 72 тыс. рублей, и за год она увеличилась на 25%. В этом году максимальные зарплатные предложения достигают 100 тыс. рублей.

При этом, подавляющее число предложений о работе для репетиторов открывают онлайн-школы, и в основном это – удаленная работа.