Спрос на репетиторов в Иркутской области вырос на 113%

Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии для репетиторов, открытых в Иркутской области, и выяснила, растет ли спрос на этих специалистов и сколько они могут заработать в период подготовки школьников к экзаменам.
В 2023 году в Иркутской области было открыто более 60 вакансии для репетиторов по разным дисциплинам, и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года спрос на них вырос более, чем в два раза (+113% вакансий в 2023 году относительно 2022 года).
Среди регионов Сибирского ФО наибольшее количество предложений о работе для репетиторов было размещено в Новосибирской области (200+ вакансий), при этом наибольшая динамика предложений для этих специалистов зафиксирована в Иркутской области (+113%) и Томской области (+107%), и, наоборот, снижение спроса произошло в Красноярском крае (-15%) и Кузбассе (-8%). В целом по России потребность в репетиторах за год выросла на 60%.
Динамика спроса на репетиторов (прирост количества вакансий) в регионах Сибирского ФО
|
Регион
|
Динамика вакансий 2023/2022
|
Иркутская область
|
113%
|
Томская область
|
107%
|
Новосибирская область
|
46%
|
Омская область
|
31%
|
Алтайский край
|
23%
|
Кемеровская область
|
-8%
|
Красноярский край
|
-15%
Средняя зарплата, которую в 2023 году работодатели готовы были платить иркутским репетиторам составила 72 тыс. рублей, и за год она увеличилась на 25%. В этом году максимальные зарплатные предложения достигают 100 тыс. рублей.
При этом, подавляющее число предложений о работе для репетиторов открывают онлайн-школы, и в основном это – удаленная работа.