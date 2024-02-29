МТС включила высокоскоростной мобильный интернет для жителей Жигалово

МТС запустила сеть 4G в отдаленном рабочем поселке Жигалово Жигаловского района, который расположен рядом с Ковыктинским месторождением.

Сеть МТС покрывает всю территорию рабочего поселка, где проживает около пяти с половиной тысяч жителей. Доступ к быстрому мобильному интернету получили жилые районы, центральные улицы, где расположены многие социально-значимые объекты поселка и проходят массовые мероприятия, территория стадиона, а также вдоль набережной реки Лена. Пользоваться 4G-интернетом МТС жители Жигалово смогут и внутри помещений – спортзале, Жигаловской районной больнице, Детской школе искусств, администрации, на заправочной станции, в супермаркетах и гостиницах.

С помощью мобильного интернета жители и приезжающие в поселок транзитом вахтовые сотрудники предприятий района смогут смотреть в хорошем качестве кино и сериалы, общаться по видеосвязи, играть в онлайн-игры и многое другое. Ранее в поселке были доступны только голосовые сервисы МТС.

«Несмотря на удаленность Жигалово от Иркутска и логистические сложности мы продолжаем запускать высокоскоростную сеть для жителей таких поселков. Мы понимаем, как для них важно пользоваться цифровыми сервисами, в частности порталами государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банком. Многие жигаловцы работают на расположенном неподалеку Ковыктинском месторождении, где, к слову, также доступны связь и мобильный интернет, что позволит общаться с близкими на выгодных условиях по семейному тарифу», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.