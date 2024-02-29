Полисом ДМС пользуются только 55% застрахованных работодателем иркутян

Сервис по поиску работы SuperJob узнал, пользуются ли горожане полисом добровольного медицинского страхования от компании. В опросе приняли участие экономически активные горожане, имеющие полис ДМС, предоставленный работодателем.

Полис ДМС является наиболее желанной составляющей компенсационных пакетов среди иркутян.

Опрос горожан, застрахованных работодателем в системе ДМС, показал, что фактически пользуются полисами только 55%, причем женщины чаще мужчин (58 и 51% соответственно). Каждый четвертый утверждает, что не нуждается в медицинских услугах по ДМС, так как практически никогда не болеет. 13% не успевают посещать врачей. 8% не устраивает предоставленный работодателем полис ДМС: чаще всего недовольны ограниченным списком клиник, врачей, услуг и сложностями получения консультации.