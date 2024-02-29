ВТБ нацелен на поддержку структурных изменений и нового инвестиционного этапа в экономике

Финансовое сопровождение структурных изменений и нового инвестиционного этапа в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока, заявленная в Стратегии ВТБ на 2024-2026 годы. Среди ключевых направлений – реализация крупных инвестиционных проектов, а также развитие инвестиционного банковского бизнеса.

«На рынке корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса одновременно сложилось два ключевых тренда, создающих уникальные предпосылки для дальнейшего роста. С одной стороны, существенное сокращение источников международного финансирования для крупнейших корпораций дает крупным российским банкам возможность развития отношений с ними. С другой стороны, необходимость в усилении роли рынка внутреннего капитала в качестве одного из источников долгосрочного фондирования создает уникальные условия для развития брокерского бизнеса, структурных продуктов, консультирования в рамках размещений долгового и акционерного капитала», – сказал член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук.

Банк планирует нарастить долю в обслуживании внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов в мягких валютах до 15%, увеличить долю рынка брокерского обслуживания физических лиц за счет дальнейшего развития продуктового предложения для физических лиц и корпоративных клиентов

Еще в планах – сохранить позиции на рынке продуктов инвестиционного бизнеса, долю рынка кредитования, «дешевых» депозитов и текущих счетов, развивать продукты транзакционного бизнеса.

«Наша стратегия предполагает, что мы продолжим расширение валютных пар в сторону валют дружественных стран для конверсионных и деривативных инструментов, нарастим объем выпуска структурных продуктов, ускорим развитие товарно-сырьевого бизнеса для финансирования экспортных и внутренних поставок товаров, сделаем бОльший фокус на участие в крупных государственно-частных партнерствах и концессиях. Фокус в плане технологичности – Фокус на биометрию, роботизацию инвестиций, умные города, цифровой путь клиента», – подчеркнул Виталий Сергейчук.