Генеральный план изменили в Иркутске: что включает новый документ

Утверждены корректировки в Генеральный план Иркутска. Такое решение было принято на 60-м очередном заседании думы города, рассказали в пресс-службе парламента.

Проект Генплана Иркутска разработало ООО «АРТ «Геоника». Он подготовлен для решения задач в приоритетных направлениях и основан на нормативно-правовых актах различного уровня. Для этого проанализированы и учтены действующие документы территориального планирования, градостроительного зонирования и другие.

В новый Генплан внесены замечания и предложения, учтены пожелания горожан и профессиональных сообществ. В документе продолжаются принципы, заложенные в действующем документе и Стратегии развития города, такие, как развитие многофункциональной городской среды, комфортной, преимущественно среднеэтажной жилой застройки, замена аварийного жилого фонда, развитие централизованных общественных пространств и другие.

Срок реализации – до 2043 года. В рамках проекта предусмотрено строительство логистического центра, четырех автовокзалов, шести транспортно-пересадочных узлов, двух мостов через реку, двух участков канатной дороги, северного обхода Иркутска и западной объездной дороги, более 40 км велосипедных дорожек.

Кроме того, предусмотрена организация маршрутной сети электробуса, ликвидация аварийного жилья, строительство социальных и спортивных учреждений в шаговой доступности, сохранение и развитие зеленого каркаса и многое другое.