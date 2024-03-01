Путин анонсировал гарантии пенсионных накоплений и долгосрочных ИИС

Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о гарантиях пенсионных накоплений и средств на долгосрочных ИИС.

«Добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн руб. будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн руб. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. руб. в год распространим единый налоговый вычет», — сказал президент.