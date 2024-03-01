Сбер готов начать разработку безотзывного сберегательного сертификата

Компания ждет деталей по условиям инструмента от правительства РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда Сбербанка Кирилла Царева.

«Сбербанк готов оперативно начать разработку данного нового продукта, в настоящий момент мы ждем детали по его условиям от правительства РФ», – сказал Царев.

Создать финансовый продукт предложил президент России Владимир Путин 29 февраля во время ежегодного послания к Федеральному собранию. С помощью него граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок – более трех лет.

Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий выгодный процентный доход. Эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей, то есть в два раза больше, чем по обычным депозитам в банках.