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Общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн

При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом, следует из подсчетов экспертов ВТБ. В прошлом году грузопоток по нему составил 36 млн тонн, в этом году он должен вырасти до 80 млн тонн.

«Развитие Арктики и Северного морского пути – один из приоритетов государственной политики России. Северный морской путь открывает доступ к природным ресурсам Арктики и Сибири, где сегодня идет освоение более 8% мировых объемов нефти и 20% природного газа. По нашим подсчетам, территории, находящиеся вдоль транспортного коридора, в ближайшие 10 лет будут активно развиваться, и новые российские предприятия, образующиеся вдоль него, принесут в бюджет России более 20 трлн рублей до 2035 года», – отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Валерий Лукьяненко.

При оптимизации затрат на ледовою проводку Россия может получать более 1 трлн рублей сборов за транзит по СМП к 2030 году.

«Поддержка экономического развития России – одно из ключевых направлений Стратегии ВТБ на 2024-2026 годы. Это в том числе крупные проекты в области развития транспортной инфраструктуры, которые дают мультипликативный эффект для экономики. В частности, сейчас банк активно финансирует работы по модернизации и созданию нового ледокольного флота для развития Северного морского пути, включая строительство новых атомных ледоколов и портового флота. В июле 2023 года банк ВТБ и ФГУП «Атомфлот» подписали кредитное соглашение о предоставлении банковского финансирования на цели строительства 3-го и 4-го серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Это передовое поколение российских ледоколов, обеспечивающее решение задач доступности арктических морских транспортных путей в рамках крупных национальных проектов Российской Федерации в Арктике. Дополнительно анализируется возможность участия банка в финансировании строительства 5-го и 6-го серийных универсальных атомных ледоколов», – сказал Валерий Лукьяненко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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