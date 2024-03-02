Мошенники оформили кредит на ангарчанку и перевели себе 800 тысяч рублей

26-летняя жительница Ангарска стала жертвой мошенников – они похитили несколько сотен тысяч рублей, предварительно оформив их в кредит. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

Накануне женщине стали поступать сообщения из банка о имеющейся кредитной задолженности, при этом никаких кредитов она не брала. Обратившись в подразделение данной финансовой организации, девушка получила подтверждение, что на нее действительно оформлен заем, но на старые паспортные данные.

Известно, что еще в ноябре прошлого года в связи с замужеством она сменила фамилию и вместе с ней паспорт. Далее оперативники установили, что ранее у потерпевшей также имелся номер телефона, которым она уже давно не пользуется.

Как оказалось, старый номер ангарчанки без ее ведома попал в другие руки, в том числе и привязанный к нему «личный кабинет» от банковского приложения. Злоумышленники, воспользовавшись этим, оформили на нее кредит и перевели себе деньги.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.