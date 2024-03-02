Метеоролог подвела итоги зимы в Приангарье: «Она показала суровый сибирский характер»

Завершилась календарная зима – за окнами марь. Каким был прошедший сезон, рассказала заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства ИГУ Инна Латышева.

«Если охарактеризовать нынешнюю календарную зиму в Иркутской области, то я бы назвала ее неожиданно прохладной, малоснежной и затяжной с оправдывающими свои народные названия зимними месяцами: декабрь-студень, январь-просинец и февраль-лютый. Мы привыкли к тому, что современные зимы в Иркутской области примерно на 5 градусов теплее зим доиндустриального периода. Но нынешняя зима показала суровый сибирский характер», – сообщила специалист.

Причиной морозной и продолжительной зимы в Приангарье, по словам эксперта, стало главенствующее влияние Азиатского антициклона, который даже сейчас продолжает воздействовать на значительную часть Евразии. Благодаря объединению с Арктическим и даже Канадским антициклонами он длительное время выхолаживал Сибирь.

Известно, что из 91 дня 48 дней зимы в Приангарье фиксировались температуры, которые ниже многолетней нормы.