Новости

В Иркутск доставили более 80 новых пассажирских автобусов

Более 80 новых пассажирских автобусов доставили в Иркутск. Транспорт будет запущен на линии. Подробности рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Сегодня мы с коллегами в праздничной, торжественной обстановке передали Иркутску и районам новые пассажирские автобусы. 81 машина отечественного производства выходит на маршруты в областном центре, 14 отправляются в города и районы области», – сообщил глава региона.

Кроме Иркутска, транспорт отправится в Усолье-Сибирское, Тулун, Ангарск, Братский, Казачинско-Ленский, Качугский, Осинский районы. Новые автобусы будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах.

В Иркутске новая техника будет ездить как по городу, так и в садоводства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Путин, послание Федеральному собранию-2024. Главное
Путин: капитализация фондового рынка к 2030 должна удвоиться
Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»
Путин предложил ввести дифференцированную систему налогообложения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес