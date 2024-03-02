В Иркутск доставили более 80 новых пассажирских автобусов

Более 80 новых пассажирских автобусов доставили в Иркутск. Транспорт будет запущен на линии. Подробности рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Сегодня мы с коллегами в праздничной, торжественной обстановке передали Иркутску и районам новые пассажирские автобусы. 81 машина отечественного производства выходит на маршруты в областном центре, 14 отправляются в города и районы области», – сообщил глава региона.

Кроме Иркутска, транспорт отправится в Усолье-Сибирское, Тулун, Ангарск, Братский, Казачинско-Ленский, Качугский, Осинский районы. Новые автобусы будут работать на 17 муниципальных и 24 межмуниципальных маршрутах.

В Иркутске новая техника будет ездить как по городу, так и в садоводства.