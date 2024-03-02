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Две новые ледовые переправы открыли в Иркутской области за сутки

За прошедшие сутки в Иркутской области были открыты две новые ледовые переправы. Они будут работать в двух муниципалитетах. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по региону.

В частности, зимник появился в Усть-Удинском районе, где теперь можно безопасно передвигаться по льду Братского водохранилища. Грузоподъемность переправы составляет 20 тонн, длина – 5 км, ширина – 20 метров.

В Катангском районе на 64 км восточнее села Непа запущена переправа через реку Демьяненка, грузоподъемность дороги составляет 30 тонн, длина – 10 м, ширина – 6 м.

Всего в настоящее в Приангарье время действует 66 ледовых переправ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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