Бывший мэр Иркутска Виктор Кондршов собрался на шоу «Новая Фабрика звезд»: он снял клип

Шоу «Новая Фабрика звезд» запустят на телеканале ТНТ. Программа, популярная в 2000-х, выйдет на экраны в обновленном формате. Попасть на нее решил бывший мэр Иркутска, предприниматель Виктор Кондрашов, который снял для этих целей клип и опубликовал в своих соцсетях.

На записи бизнесмен в костюме в разных точках на льду Байкала играет на рояле и поет песню «Последний поцелуй» лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова. Кадры для клипа были сняты с земли и воздуха.

В конце клипа Виктор Кондрашов продемонстрировал зрителям табличку с надписью «Хочу в команду "Новой Фабрики звезд" к Сергею Жукову». Удалось ли предпринимателю попасть в шоу, станет известно, когда программа выйдет в эфир. Премьерный показ намечен на воскресенье, 3 марта.