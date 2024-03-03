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Иркутская область намерена получить деньги на реконструкцию обгоревшего ТЮЗа до 2029 года

Реконструировать здание ТЮЗа, которое пострадало во время пожара, собираются в Иркутске. На эти цели власти хотят получить федеральные средства. Подробности рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«В областном бюджете предусмотрены средства в размере 87 млн рублей на заключение договора на выполнение в 2025 году работ по разработке научно-проектной документации», – сообщил глава Приангарья.

Он также добавил, что после получения положительного заключения экспертизы регион направит заявку в Министерство культуры РФ на предоставление в 2027-2029 годах субсидии из федерального бюджета на реконструкцию объекта в рамках государственной адресной инвестиционной программы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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