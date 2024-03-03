Администрацию Братска проверит прокуратура из-за нападения собаки на ребенка

Уголовное дело возбуждено в Иркутской области после нападение собаки на 8-летнего мальчика. Ребенок был укушен бездомным животным около школы в Центральном районе Братска, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления и подрядной организацией законодательства в сфере ответственного обращения с животными без владельцев. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне. По данным СК, пес цапнул мальчика за ногу – животное помогли отогнать одноклассники. В настоящее время ребенку оказывается медицинская помощь. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».