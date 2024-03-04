Новая мошенническая схема зафиксирована в Иркутской области

В Иркутской области зафиксирована новая мошенническая схема. Аферисты стали обманывать жителей по электронной почте. Подробности рассказали в региональной полиции.

«От имени банков аферисты рассылают по электронной почте предупреждения, что со счетов вскоре спишут новый налог. Если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей, он каждый месяц будет перечислять в бюджет десятки тысяч рублей», – предупредили в МВД.

Там также добавили, что предупреждения о новом налоге приходят клиентам от всех крупных банков. Более того, мошенники даже стилизуют письма под каждый конкретный.

Если перейти по имеющейся в письме ссылке, то, по данным полиции, откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания фальшивого заявления об отмене налога.

«Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», – сообщили в министерстве.