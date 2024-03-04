IT-специалисты ниже других оценили уровень удовлетворенности работой

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей страны и, в том числе, из Иркутской области, и выяснила, представители каких специальностей чаще всего признаются в том, что им нравится их работа.

44% иркутян нравится их работа, и таких становится больше

44% опрошенных жителей Иркутской области оценили уровень своей удовлетворенности работой на 4 и 5 баллов из пяти возможных, причем по сравнению с 2022 годом доля таких респондентов выросла на 11%. Еще 28% респондентов дали противоположный ответ, и оценили свою работу лишь на 1 и 2 балла, хотя по сравнению с результатами аналогичного опроса двухлетней давности таких ответов стало меньше на 16%. Остальные участники опроса (28%) оценили свое отношение к работе нейтрально (на 3 балла).

Любопытно, что чем старше сотрудники, тем чаще они склонны признавать, что занимаются любимым делом: 46% среди респондентов 55 лет и старше поставили высокие оценки своей работе. И наоборот, самые низкие показатели удовлетворенности приходятся на молодых работников, в возрасте 25-34 года (среди них 39% довольны своей работой).

Женщины чуть чаще, чем мужчины, признают, что занимаются делом, которое им нравится (42% и 41%, соответственно).

Меньше всего довольных работой среди ИТ-специалистов

Результаты опроса показали, что чаще всего довольны своей работой специалисты из сферы юриспруденции, строители и специалисты по продажам (по 48% из них поставили 4 и 5 баллов), педагоги и научные работники (47%), кадры из направления финансы и бухгалтерия (43%).

Наоборот, среди тех, кто ниже остальных оценил степень удовлетворенности своей работой преобладают ИТ-специалисты (31%), маркетологи и кадры из транспортной сферы (по 30%).

«Исследование настроений соискателей, которое ежеквартально проводит Служба исследований hh.ru, во многом объясняет низкие оценки. В частности, ИТ-специалисты были среди тех, кто в конце прошлого года испытывал наибольшие проблемы с трудоустройством по специальности. В первую очередь, это касается начинающих ИТ-специалистов («джунов»). Конкуренция за рабочие места среди них значительно выше рынка, соответственно, поиск работы занимает больше времени, а ожидания не всегда совпадают с реальностью», – комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко

Интересно, что в некоторых профсферах оценки оказались полярными. Например, среди административного персонала (в их числе – курьеры) 45% довольны своей работой, и это один из высоких результатов удовлетворенности. Но в то же время 30% работников этой профсферы поставили низкие баллы, что также попадает в топ результатов по данной группе оценок.