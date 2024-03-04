Доля ипотек снизилась до рекордных значений 52,3%

Доля ипотек в феврале 2024 года снизилась до 52,3%, рассказали «Известиям» в компании «Этажи».

За прошлый год минимальное значение доли ипотечных сделок в общем объеме – в апреле 2023 года, когда 62,8% объектов недвижимости приобреталось с привлечением заемных средств, максимальная же доля таких сделок была в сентябре – 68,8%, когда россияне активно оформляли ипотечные кредиты на фоне начавшегося снижения доступности кредитов как на вторичное, так и на первичное жилье.

«Меньше доля ипотечных сделок на рынке недвижимости отмечалась лишь в период действия заградительных ставок весной 2022 года, в период с апреля по май она была на уровне всего 40%», – рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Как утверждает Решетникова, доля ипотеки может продолжить снижение на фоне новых ограничений со стороны Центробанка.

Ранее эксперты рассказали, что рынок недвижимости в 2024 году ждет охлаждение. Причина в повышении процентной ставки ЦБ и, как следствие, ставки по ипотеке. В последние месяцы 2023 года покупатели старались оформить кредиты по ранее одобренным условиям, в начале этого года сроки старых одобрений истекут, и рынком начнут править более высокие ипотечные ставки.