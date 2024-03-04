Банки не смогут повторить рекордную прибыль 2023-го

В 2024 году финорганизации заработают около 2,8 трлн рублей, после рекордной прибыли в 3,3 трлн в прошлом году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Эксперт РА».

Российские банки в 2024 году не смогут обновить рекорд по чистой прибыли и заработают около 2,8 трлн руб. По сравнению с успешным для сектора прошлым годом финансовый результат сократится на 13% (с 3,3 трлн руб.), этот спад аналитики охарактеризовали как период «после золотой лихорадки».

«Это был невероятный успех, скорее кладезь доходов, который иссяк, как и золотые рудники», – говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Ранее стало известно, что доля российских заемщиков моложе 30 лет выросла в прошлом году. За прошедший год она увеличилась на 1,8 процентного пункта (п.п.) и достигла 17,4%. Небольшой рост был отмечен и в возрастном диапазоне граждан от 40 до 50 лет – на 0,7 п.п. (до 25,0%).

В то же время в исторически самой массовой группе заемщиков от 30 до 40 лет было отмечено снижение доли на 1,0 п.п. (до 27,9%). Также в структуре заемщиков несколько сократились и доли граждан старше 60 лет – на 0,9 п.п. (до 14,0%) и от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п. (до 15,8%).