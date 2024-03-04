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Азиатско-Тихоокеанский банк объявил режим работы 7-10 марта

В праздничные дни Азиатско-Тихоокеанский банк работает следующим образом:

7 марта 2024 года все офисы банка работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.
8 марта 2024 года нерабочий праздничный день.
9–10 марта 2024 года – для уточнения работы отделений необходимо связаться с менеджером в вашем городе или позвонить по номеру 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).
С 11 марта 2024 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 8-10 марта 2024 года, переносится на 11 марта 2024 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются 8-10 марта 2024 года.

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Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 8-10 марта 2024 года, переносится на 11 марта 2024 года.

Для удобства банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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