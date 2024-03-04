Банк «Приморье» запускает открытие счетов и переводов во вьетнамских донгах и киргизских сомах

С 1 марта Банк «Приморье» начинает осуществлять операции со следующими валютами: вьетнамские донги (VND)*, киргизские сомы (KGS).

Открытие и обслуживание счетов бесплатное, зачисление из других банков – без комиссии.

Комиссия за переводы во вьетнамских донгах: 1,2% от суммы перевода, минимум 260 000 VND.

Комиссия за переводы в киргизских сомах: 1,2% от суммы перевода, минимум 970 KGZ

Напомним, что с 9 февраля Банк «Приморье» проводит операции в индийских рупиях (INR) для юридических лиц, а переводы в Китай до конца марта осуществляются без комиссии как для юридических лиц, так и для физических лиц.

Банк Приморье всегда предлагает своим клиентам низкие тарифы, выгодный курс конвертации, а также персональный подход в решении любой финансовой задачи.

Подробности по телефону 88002002086 или на сайте Банка

* Переводы во вьетнамских донгах осуществляются только во Vietnam-Russia Joint Venture Bank (VRBAVNVX).