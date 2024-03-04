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Дальневосточный банк объявил режим работы офисов в праздничные дни в марте 2024 года

Дальневосточный банк информируем о режиме работы в праздничные дни:

7 марта 2024 года - обслуживание клиентов - физических и юридических лиц   сокращено на один час;

8 марта 2024 года - выходной день;

9 марта 2024 года

- обслуживание клиентов - физических лиц осуществляется в:

            - дополнительном офисе 02, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 83, с 10.00 часов до 14.00 часов;

            - дополнительном офисе 16, расположенном по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 53, с 10.00 часов до 14.00 часов;

            - дополнительном офисе 19, расположенном по адресу: г. Находка, ул. Спортивная, 1, с 10.00 часов до 14.00 часов;

            - дополнительном офисе 28, расположенном по адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а, с 10.00 часов до 14.00 часов.

            - дополнительном офисе 47, расположенном по адресу: г. Ангарск, 58 квартал, 14, с 10.00 часов до 14.00 часов.

            - дополнительном офисе 39, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 1, кор. 4, с 10.00 часов до 14.00 часов.

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            - дополнительном офисе 41, расположенном по адресу: г. Ачинск, мкр 3, 20, с 10.00 часов до 14.00 часов.

Обслуживание клиентов – юридических лиц в офисах АО «Дальневосточный банк» 9 марта 2024 года не осуществляется.

10 марта 2024 года – выходной день.

11 марта 2024 года - обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется в стандартном режиме.

Банкоматы и терминалы, сервис «Интернет-офис» и мобильные приложения «ДВ Банк» и «ДВБ Бизнес» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

Более подробная информация – в разделе Офисы и банкоматы

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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