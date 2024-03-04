В России учрежден День факторинга — 1 марта

Ассоциация факторинговых компаний, членом правления которой является директор департамента факторинга Ингосстрах Банка Александр Варенников, учредила профессиональный праздника отрасли — День факторинга.



Профессиональный праздник будет отмечаться ежегодно, начиная с 1 марта 2024 года.



День факторинга – неофициальный профессиональный праздник, однако он может стать таковым уже в 2029 году. Порядок установления профессиональных праздников регулируется специальным постановлением Правительства РФ.



Факторинг — одно из стратегических направлений бизнеса Ингосстрах Банка. В январе текущего года Ингосстрах Банк вошел в ТОП-10 крупнейших факторинговых компаний РФ.



По данным АФК Ингосстрах Банк занял 10 место с факторинговым портфелем равным 31,56 млрд рублей по состоянию на 1 января 2024 г.