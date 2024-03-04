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В России учрежден День факторинга — 1 марта

Ассоциация факторинговых компаний, членом правления которой является директор департамента факторинга Ингосстрах Банка Александр Варенников, учредила профессиональный праздника отрасли — День факторинга.

Профессиональный праздник будет отмечаться ежегодно, начиная с 1 марта 2024 года.

День факторинга – неофициальный профессиональный праздник, однако он может стать таковым уже в 2029 году. Порядок установления профессиональных праздников регулируется специальным постановлением Правительства РФ.

Факторинг — одно из стратегических направлений бизнеса Ингосстрах Банка. В январе текущего года Ингосстрах Банк вошел в ТОП-10 крупнейших факторинговых компаний РФ.

По данным АФК Ингосстрах Банк занял 10 место с факторинговым портфелем равным 31,56 млрд рублей по состоянию на 1 января 2024 г.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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