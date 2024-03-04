Примсоцбанк сообщил режим работы в Международный женский День



07 марта – предпраздничный день, сокращён на 1 час;

08, 10 марта – выходные дни, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;

09 марта - обслуживание клиентов производится по режиму субботы;

С 11 марта – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.



Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.



Во Владивостоке для Вас работают зоны круглосуточного самообслуживания «24/7»:



пр-т 100 лет Владивостоку, 46;

ул. Тухачевского, 53;

ул. Алеутская, 11;

ул. Русская,41А;

ул. Стрельникова, 3Б;

ул. Сахалинская, 27;

ул. Новоивановская, 3;

ул. Калинина, 277.



Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02.

Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.