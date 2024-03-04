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Примсоцбанк сообщил режим работы в Международный женский День

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ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет о режиме работы банка:


07 марта – предпраздничный день, сокращён на 1 час;
08, 10 марта – выходные дни, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;
09 марта - обслуживание клиентов производится по режиму субботы;
С 11 марта – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.

Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.

Во Владивостоке для Вас работают зоны круглосуточного самообслуживания «24/7»:

пр-т 100 лет Владивостоку, 46;
ул. Тухачевского, 53;
ул. Алеутская, 11;
ул. Русская,41А;
ул. Стрельникова, 3Б;
ул. Сахалинская, 27;
ул. Новоивановская, 3;
ул. Калинина, 277.

Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02.
Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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