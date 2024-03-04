Новости

Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение

С 29 февраля 2024 года ПАО «БАНК УРАЛСИБ» принимает заявления и выплачивает страховое возмещение денежных средств физическим и юридическим лицам – клиентам КИВИ Банка (АО).

Страховому возмещению подлежат остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и ряда юридических лиц (малых предприятий и социальных НКО отдельных организационно-правовых форм) в пределах 1,4 млн рублей. Заявления на возврат незастрахованных средств банком-агентом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не принимаются и не рассматриваются. 

Обращаем внимание, что денежные средства для отправления/получения переводов без открытия счета (через QIWI Кошельки, по системе CONTACT), а также средства на счетах остальных юридических лиц (не относящихся к малым предприятиям и социальным НКО) не подлежат страхованию и страховое возмещение по ним не выплачивается.

 Для возврата таких денежных средств необходимо подать требование кредитора одним из способов:

  • почтой по адресу: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 или 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК АСВ, временная администрация;  
  • лично по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 (пн-пт с 9 до 18 часов).

Подробная информация о порядке предъявления требования кредитора размещена на сайте Агентства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Путин, послание Федеральному собранию-2024. Главное
Послание президента Федеральному собранию. Главное
Путин: капитализация фондового рынка к 2030 должна удвоиться
Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес