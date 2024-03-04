Федеральный ФРП одобрил финансирование 3 проектов из Иркутской области

3 предприятия из Иркутской области готовятся получить льготные займы по совместной федерально-региональной программе ФРП «Проекты развития». Экспертный совет ФРП РФ одобрил заявки ООО «Сарма», ООО «Зеон» и ООО «Белт трейд». Общая сумма займов по этим проектам превышает 200 миллионов рублей.

«За весь 2023 году федеральный ФРП одобрил 7 заявок из Иркутской области, а в начале 2024 года — сразу 3. Этот факт подтверждает, что качество проектов, представляемых нашими предприятиями на соискание федеральной поддержки, растёт. Как и её сумма: 200 с лишним миллионов — это существенный вклад в развитие сразу нескольких индустриальных отраслей региона», — говорит первый заместитель председателя областного Правительства, глава Наблюдательного совета иркутского ФРП Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

«Зеон» с привлечением займа ФРП наладит серийный выпуск системных блоков Zeon Business с собственной материнской платой. Мощность производства составит 2,7 тыс. изделий в год. Компания на средства займа закупит современное и технологичное оборудование. Новое оборудование поможет оптимизировать технологический процесс, сократить срок производства и способствует индивидуализации продукции. Основными потребителями выступят государственные и муниципальные организации, коммерческие организации в первую очередь Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Общий бюджет проекта составляет 142 млн рублей. Из них 37,8 млн предоставит федеральный ФРП и 4,4 млн – иркутский ФРП.

Компания «Белт Трейд» намерена при помощи займа ФРП создать импортозамещающее производство конвейерных цепей для промышленных предприятий. Эти цепи – один из ключевых комплектующих элементов в конструкции практически любых крупных индустриальных конвейеров. Сейчас в России наблюдается повышенный спрос на эту продукцию в связи с уходом с рынка ряда зарубежных производителей. Реализация проекта намерена заместить импортные цепи высококачественными российскими аналогами. Объем выпуска готовой продукции составит 15 тысяч метров ежегодно. Общий бюджет проекта — 87 млн рублей. Из них 56 млн предоставит федеральный ФРП и 6,5 млн – иркутский ФРП.

Предприятие «Сарма», чьё производство базируется в Усолье-Сибирском, благодаря средствам ФРП модернизирует выпуск матрасов, организовав их поточное производство на основе конвейера. В настоящий момент спрос на продукцию предприятия превышает его производственные возможности. После модернизации мощности по выпуску матрасов возрастут в 1,5 раза – с 180 тыс. до 264 тыс. изделий в год. Общий бюджет проекта составляет 146 млн рублей. Из них 91 млн предоставит федеральный ФРП и 10 млн – иркутский ФРП.

Совместная программа федерального и регионального Фондов развития промышленности «Проекты развития» предусматривает выдачу льготных займов на сумму от 20 до 200 млн рублей сроком на 5 лет по ставкам 3% и 5% годовых. Предприятия, претендующие на господдержку по этой программе, обязуются обеспечить объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа ежегодно, начиная со второго года серийного производства.

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