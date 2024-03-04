Форум для предпринимателей прошел в Усть-Куте

В нем поучаствовали около 100 человек.

Форум «Бизнес на перспективных территориях. От идеи до реализации» для малых и средних предпринимателей впервые прошел в Усть-Куте. Подобное мероприятие прошло впервые и стало площадкой для диалога представителей малого и среднего бизнеса Усть-Кутского района и других территорий Приангарья.

Организаторами выступили Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес», Сбер и Иркутская нефтяная компания при поддержке администраций Усть-Кута и Усть-Кутского района.

Площадка для проведения форума выбрана неслучайно.

Усть-Кут включен в перечень опорных населенных пунктов Иркутской области и считается городом с большим потенциалом и точкой роста не только для региона, но и для Сибири в целом. Напомним также, что поддержке малого и среднего предпринимательства особое внимание уделил в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

В программу форума вошли две панельные дискуссии, бизнес-практикум, ярмарка региональных франшиз. От Сбера были представлена интерактивная выставка, на которой участники узнали о том, как пользоваться умной камерой Сберздоровье для домашнего осмотра и передачи видео и фотоизображений врачу. Также рассказали о том, как нейросети Сбера помогают в создании изображений, текстов и музыки.