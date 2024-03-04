Иркутская область заняла 66 место в России по уровню безработицы

Уровень безработицы в регионе на конец 2023 года составил 3,6%. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Уровень безработицы
|
7
|
Красноярский край
|
1,7%
|
54
|
Новосибирская область
|
3%
|
66
|
Иркутская область
|
3,6%
|
74
|
Республика Бурятия
|
5,3%
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В лидирующую группу с уровнем безработицы менее двух процентов также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Москва, Красноярский край, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Оренбургская область, Калужская область, Хабаровский край, Самарская область, Амурская область.
Всего же в 45 регионах безработица в октябре-декабре 2023 года была ниже общероссийского уровня, и еще в пяти субъектах оставалась на общероссийском уровне.
Таким образом, выше, чем по стране в целом, уровень безработицы был в 35 регионах, из которых в трех безработица превысила 10%. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством остается в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где уровень безработицы составил 27,4%.