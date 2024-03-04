В Усть-Куте при поддержке ИНК состоялся форум предпринимателей

В Усть-Куте прошел форум предпринимателей «Бизнес на перспективных территориях. От идеи до реализации». Организатором мероприятия выступил Сбер при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) и центра «Мой бизнес».

Участниками форума стали более 100 предпринимателей. Эксперты из ведущих компаний Иркутска обсудили с участниками вопросы по созданию и продвижению бизнеса, личного бренда. Спикеры поделились своим кейсами и инновационными решениями, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и конкурентоспособность малого и среднего бизнеса на территории Усть-Кута и района. Специалисты ИНК рассказали, как принять участие в закупках и пройти регистрацию на электронной площадке. Также в рамках форума прошла выставка региональных франшиз.

– Создание комфортных условий жизни в Усть-Куте и районе – одна из приоритетных задач Иркутской нефтяной компании. Мы всегда готовы поддерживать мероприятия, которые носят образовательный характер, помогают обмениваться мнением, способствуют созданию среды для развития малого и среднего бизнеса, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольха Харина.

ИНК является одним из крупнейших потребителей товаров, работ и услуг в Иркутской области. Представители малого среднего предпринимательства являются для компании одной из основных категорий и занимают 70% от общего числа подрядчиков.

Так, с запуском Иркутского завода полимеров, строительство которого ведет ИНК, предприятию и организациям-подрядчикам понадобится целый ряд услуг – общественного питания, легкового и специализированного транспорта, клининг производственных помещений и прилегающих территорий. Все это смогут предложить городские и областные предприниматели.

Помимо этого, Фонд Марины Седых представил программу «Есть идея», которая с 2017 года реализуется на территории Усть-Кутского и Нижнеилимского районов. В рамках программы специалисты оказывают консультации по разработке и составлению бизнес-плана по направлению сельского хозяйства, сферы услуг, строительства и другое.

По окончании мероприятия для представителей бизнеса была организована экскурсия на Иркутской завод полимеров. Участники отметили, что благодаря реализации крупнейших проектов ИНК на территории создан высокий потенциал социально-экономического развития.