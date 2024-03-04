Сбер стал первым донором иркутского медицинского эндаумент-фонда «Наука 38»

Сбер стал первым донором, пожертвовав 100 млн рублей в эндаумент-фонд «Наука 38» для научного центра «Здоровье детей Сибири» при Иркутской областной детской клинической больнице.

Заработанные на управлении фондом средства должны пойти на финансирование различных проектов, включая исследования, разработку новых методов лечения, обучение медицинского персонала и поддержку инновационных технологий в области детской медицины.

«Мы с готовностью стали первым донором эндаумент-фонда, который будет направлен на поддержку и развитие детской медицины в Иркутской области. Это будет источник долгосрочного финансирования проектов, направленных на улучшение здоровья и благополучия детей. Мы надеемся, что это поможет улучшить жизнь многих маленьких пациентов и их семей. Приглашаем всех, кто разделяет наши ценности и цели, присоединиться к нам в этом важном деле. Вместе мы можем сделать мир лучше для наших детей», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Российское здравоохранение переживает период реформ и такой инструмент финансирования как фонд управления целевым капиталом может оказаться полезным для сохранения и развития потенциала медицины в нашей стране. Это долгосрочная программа, направленная на ускоренное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, внедрение и использование их результатов в интересах детского здравоохранения. Фонд расходует не вложенные в него средства, а лишь проценты от размещения этого капитала. Это довольно распространения форма поддержки медицинской науки в мире, и мы благодарны всем, кто помогает нам сократить цикл создания нового научного продукта от его разработки до практического применения», – Юрий Козлов, главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больнице, член – корреспондент РАН.