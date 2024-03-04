Спортивный фестиваль «На лыжи» от компании РУСАЛ прошел в Шелехове

Традиционно организатором соревнований выступил Иркутский алюминиевый завод.

Несколько сотен шелеховчан собрались в солнечный субботний день на лыжне, чтобы не только посостязаться в скорости, но и весело провести время в большой и дружной компании.

«Сегодняшние соревнования не просто спорт, это отличная семейная традиция – провести время вместе, на воздухе, получить заряд бодрости и энергии. На лыжне царила праздничная и дружественная атмосфера», – отметил директор ИркАЗа, участник лыжной гонки Артём Фоминых.

Пока взрослые бежали дистанции детей развлекали аниматоры и ростовые куклы. Юные лыжники бежали сокращенные дистанции, участвовали в конкурсах, танцевали флэшмобы и получали призы.

Все желающие могли сделать свой запоминающийся видеоролик 360° у красочной фотозоны и согреться горячим чаем.

«Мы вместе с директором Иркутского алюминиевого завода Артёмом Фоминых приняли участие лыжной гонке, пробежали дистанцию 2 км. Спасибо компании РУСАЛ за спортивную субботу и отличное настроение», – поделился своими впечатлениями глава города Шелехова Алексей Тенигин.

В 2016 году основатель РУСАЛа Олег Дерипаска предложил идею – развивать лыжи, как самый народный и доступный вид спорта. Так появился фестиваль «На лыжи». В этом году он пройдет в 22 городах России, объединив несколько тысяч россиян.