Ипотека в два раза дороже аренды

В марте 2024 в крупнейших городах РФ ипотечный платеж на вторичном рынке в 2,3 раза превышает стоимость аренды. Разрыв растет, так-как съемное жилье последние полгода дорожало медленнее ипотеки. Об этом рассказала эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина.

Но при таком соотношении платежей в ближайшие кварталы более вероятен рост именно ставок аренды.

Наименее выгодно приобретать жилье в Казани – ипотека в 3 раза дороже: стоимость квадратного метра здесь самая высокая среди миллионников, при этом по уровню ставок столица Татарстана находится лишь в середине списка.

Немногим лучше ситуация в Санкт-Петербурге и Москве (разница в 2,7 и в 2,5 раза соответственно). Минимальный разрыв – в Челябинске, Перми и Екатеринбурге (в 1,9 раз).

Ранее стало известно, что в Иркутске за год аренда комнат подорожала сразу на 10,5% и составила в среднем 10,6 тысячи рублей. В прошлом году жилье можно было снять за 9,5 тысячи рублей в месяц. Больше всего аренда комнат за 12 месяцев увеличилась в Новокузнецке – на 68,4%, Череповце – на 43,7%, Кемерово – на 41,8%.