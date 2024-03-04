Мэра Тулуна Юрия Кариха сняли с должности в связи с утратой доверия

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Мэра заподозрили в том, что он передал земельный участок в 2 тыс. м2 близкому родственнику и не уведомил о возникновении ситуации, которая может привести к конфликту интересов. В данном случае должностное лицо подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия.

«Прокуратура внесла представление, а затем обратилась с исковым заявлением в суд о досрочном прекращении полномочий главы [муниципального образования «город Тулун» – прим. ред.] в связи допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства. Тулунский городской суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано надзорным органом», – говорится в сообщении прокуратуры.