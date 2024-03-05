«Меняться – значит идти вперед». 7 лайфхаков от Олеси Семёновой, организатора бизнес-интенсива «Новый босс»

«В 2020 году, когда началась пандемия, нам казалось, что это крах. Бизнес сдулся в два раза. Было ли нам страшно? Да. Но бизнеса без риска не бывает. Нужно идти туда, где страх: именно там ты обретешь силу», – считает Олеся Семёнова, руководитель консалтинговой компании «Бизнес-партнер», директор и основатель клиники эстетической медицины «Ламарэ» и организатор бизнес-интенсива «Новый босс». 20 февраля на очередном «Новом боссе» в Иркутске Олеся поделилась с коллегами-предпринимателями своим опытом и ценными советами. Газета Дело записала семь лайфхаков.

1. «Время реакции на изменения – ваше конкурентное преимущество»

– Сейчас такие времена, когда мы должны меняться каждую минуту. Время реакции на изменения – это и есть ваше ключевое конкурентное преимущество. На мой взгляд, быстро перестраиваться – значит выживать и быть готовым к сложным вызовам. Вспомните 2020 год, когда начался ковид. У нашей консалтинговой компании тогда было более 750 предпринимателей на постоянном обслуживании. В пандемию наша клиентская база «сдулась» до 450. Остальные закрылись буквально за один месяц. Для нашего бизнеса это означало практически крах. Но мы не только выжили, но и открыли новые направления.

2. «Страх – самый сильный источник вдохновения»

– Для меня самый сильный источник вдохновения – это, как ни странно, страх. Ничто, кроме сильного страха, не заставляет вас идти вперед. Вы просто вынуждены выживать. Что мы сделали в кризис? Сказали «да» всему, что нас усиливает, и «нет» – всему, что ослабляет. Это мудрые слова Ницше. Мы исключили из своего круга всех сомневающихся, всех, кто думал, что принятые нами решения могут потерпеть неудачу.

3. «Не нужно класть все яйца в одну корзину»

– Мы поняли, что опасно хранить яйца в одной корзине. В 2020 году такой «корзиной» оказалась наша консалтинговая компания. Нужно было искать альтернативные источники дохода, пробовать другие ниши. Первое, на что мы обратили внимание, – это внутренний туризм, который должен был выстрелить при закрытии границ. Второе – медицинское направление. Так, в разгар пандемии была создана клиника «Ламарэ». Представляете, какие изменения? Мы, бухгалтеры и юристы, открываем клинику медицинской косметологии с бюджетом, превышающим сегодня сотни миллионов! Да, это был огромный риск. Но мы сделали это: наняли ключевых сотрудников – профессиональных врачей – и справились. Оно того стоило.

4. «Все изменения начинаются с мышления собственника»

– На мой взгляд, все изменения в компании начинаются с мышления собственника. Как только вы начинаете меняться сами, меняется и все вокруг. Например, я в 2020 году отказалась от шикарного кабинета, разместив в нем свою команду. Получилось как с фитнес-тренером – я показывала своему персоналу, как добиваюсь результата, как общаюсь с клиентами. Думаю, наша компания – яркий пример кардинальных изменений, которые начались как раз с мышления собственника. В итоге наша жизнь изменилась, мы стали более твердо стоять на ногах. Сегодня у нас уже группа компаний: более 550 организаций и предпринимателей на постоянном обслуживании, клиника «Ламарэ» и бизнес-интенсив «Новый босс», инициаторами которого мы стали. Лично я считаю, что нет ничего ценнее реального опыта тех, кто приобрел его на практике. Чужой опыт – это готовые инструменты и пошаговые инструкции, это инсайты и идеи, это единомышленники и партнеры.

5. «Рядом должен быть человек, который в вас верит»

– Когда ты опытный предприниматель, очень важно бороться со скепсисом – внешним и внутренним, быть открытым новому. А еще рядом с вами всегда должен быть человек, который будет верить в вас, в ваш талант. Недавно меня спросили в интервью, почему у меня всё в жизни всегда получается. Я ответила, что это происходит благодаря моей подруге: она поддерживает меня во всех начинаниях.

6. «Боритесь с убаюкивающей уверенностью в завтрашнем дне»

– Сегодня самая трудная задача собственника – мотивировать себя и своих сотрудников бороться с убаюкивающей уверенностью в завтрашнем дне. Нет у нас с вами никакой уверенности и быть не может. Вот пример из моей практики: когда мы открывали клинику, у меня была разработана маркетинговая стратегия по ее раскрутке. Но одну из социальных сетей заблокировали – и вся моя стратегия рухнула в одночасье. Поэтому всегда нужно быть в тонусе, не расслабляться.

7. «Важно не только заработать, но и сделать мир лучше»

– Есть четыре категории собственников. Первая – когда владелец компании не хочет ничего менять, поскольку убежден, что работает в нише, которая всегда будет востребована. Я тоже так считала: консалтинговая компания приносила хороший доход, меня все устраивало. Но началась пандемия, и я перешла во вторую категорию – начала активно искать новые инструменты и возможности. Третья категория собственников – это те люди, которые создают свои инструменты. А четвертая, к которой мы все должны прийти, – это предприниматели, думающие не только о том, как заработать больше, но и о том, как сделать этот мир лучше. Именно к этому я стремлюсь.