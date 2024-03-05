74% водителей боятся использовать поддельные запчасти в ремонте

При посещении автосервисов большинство водителей боятся, что при ремонте будут использоваться поддельные или б/у запчасти. В 2023 году такой ответ выбрали 74% респондентов, а годом ранее такой вариант указали 48% опрошенных, таковы результаты исследования международной сети автосервисов FIT SERVICE совместно с аналитическим агентством Gruzdev-Analyze.

«Нам понятны причины таких переживаний, ведь рост подделок на рынке автозапчастей фиксируется уже второй год подряд. Прошлый год, пожалуй, стал самым насыщенным на сообщения о подобных случаях: закрывались подпольные цехи по розливу масла, производства различных поддельных «расходников». Никто не хочет рисковать своим автомобилем, слишком дорого может обойтись этот риск, поэтому фактор доверия к СТО выходит сегодня на первый план. Мы рекомендуем водителям очень взвешенно и обдуманно подходить к вопросу обслуживания автомобиля. На вашем сервисе обязательно должна быть гарантия на работы и запчасти, станция должна работать с дистрибьюторами качественных запчастей, быть максимально открытой для клиентов, предоставлять доступ в цех, вести фото и видео-фиксацию работ, отдавать все старые, заменяемые запчасти клиенту», – объясняет Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.

По мнению 31% опрошенных профессионалов, категория «масла и ГСМ» лидирует по количеству подделок. 23% респондентов отмечают, что встречают подделки в товарной группе свечей зажигания, а еще 15% и 14% называют фильтры, а также детали подвески и рулевого управления соответственно.

«В прошлом году в Россию 104 компании ввезли масло Shell. Это были поставки из Омана, Гонконга, Вьетнама, Китая, Сингапура, Малайзии и других стран. Что из этого оригинал? Нет механизма контроля и проверки данных товарных групп, поэтому, очевидно, что подделок значительно больше, чем выявляют профессиональные участники рынка», – комментирует Александр Груздев, генеральный директор аналитической компании Gruzdev Analyze.

Подтверждают тренд на рост объёмов поддельной продукции в России и представители компаний-дистрибьюторов автозапчастей.

«Подделывают то, что хорошо продается и имеет небольшую стоимость затрат на производство. Чаще всего подделывают OEM-запчасти (Toyota, VAG, Hyundai, KIA и т.д.), известные и популярные бренды (Mann Filter, KYB, Gates, Denso), а также все брендовые масла и техжидкости (Mobil, Castrol, Shell)», – комментирует Алексей Скляров, директор по закупкам компании ROSSKO.