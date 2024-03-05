«Новый босс»: как бизнесу расти в эпоху перемен

Бизнес-интенсив «Новый босс» прошел 20 февраля в Иркутске. Федеральные и региональные поделились своим опытом и бизнес-инсайтами с иркутскими предпринимателями. Говорили о разном: о важности развития собственника компании, брендах «не как у всех», опасностях жесткой конкуренции, финансовой мотивации сотрудников и борьбе со скептическим «У вас ничего не получится». Газета Дело записала основные тезисы спикеров.

Диляра Окладникова: «Чтобы развивался бизнес, должен развиваться его собственник»

Управленческие компетенции, знание «финансового ландшафта», умение внедрять новые технологии и, конечно, готовность к постоянным изменениям – без всего этого рост бизнеса практически невозможен, считает Диляра Окладникова, директор Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес».

Бизнес-интенсив «Новый босс» 3.0. Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

– На примере Центра «Мой бизнес» могу сказать, что на определенном этапе расти дальше без автоматизации процессов не получится. За первые три года работы к нам поступило 72 тысячи обращений. А только за прошлый год – 42 тысячи. Сотрудники уже не успевают обрабатывать такой объем, поэтому мы сейчас активно внедряем цифровые технологии, искусственный интеллект для обработки и анализа поступающей информации.

По словам Диляры, финансовая грамотность, знание актуальных программ господдержки открывают доступ к относительно дешевым средствам на развитие компании. Можно оформить кредит под 24% годовых в одном из топ-банков, а можно обратиться в Фонд микрокредитования и получить деньги по ставке 5%. А если бизнес работает в сфере образования – то и под 2,5%.

Илья Трофимов: «“Цифра” помогает расти быстрее конкурентов»

Компании, прошедшие цифровую трансформацию, растут быстрее своих конкурентов, которые не планируют внедрение цифровых технологий, уверен Илья Трофимов, руководитель по внедрению проектов цифровой трансформации Сбера. Он привел статистику от Strategy Partners Group (входит в экосистему Сбер).

Бизнес-интенсив «Новый босс» 3.0. Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

– Примерно каждый третий опрошенный респондент уже занимается цифровой трансформацией. Однако еще треть – не планируют внедрять цифровые технологии. Судя по аналитике, их выручка вдвое меньше, чем у тех, кто уже приступил к внедрению новых решений. При этом потенциал «цифры» признают от 70 до 100% опрошенных представителей бизнеса из числа клиентов банка – в зависимости от отрасли.

Наибольшие перспективы у «цифры», по мнению предпринимателей, – в процессах взаимодействия компаний с покупателями и поставщиками: электронный документооборот, различные crm-системы, платформенные решения. 60% клиентов Сбера также рассматривает применение Cloud-решений: виртуальные рабочие места, различные системы для разработчиков, в том числе для ИИ и машинного обучения. 10% планируют внедрение ERP-систем, которые позволяют оптимизировать производство, логистику, складское хранение.

Еще 10% внедряют решения на базе ИИ и больших данных – в том числе, в системах распознавания, видеоаналитики. Один из новых продуктов в этой области – система видеоанализа, которую можно подключить к камерам видеонаблюдения и фиксировать возгорания на раннем этапе, – показала эффективность на порядок выше, чем другие системы датчиков обнаружения.

Маргарита Черняк: «Самая страшная фраза для бизнеса: “Для чего мне деньги?”»

Для развития бизнеса важна и финансовая мотивация сотрудников. Она начинается с осознания ими, чего можно достичь, имея определенную сумму денег, и чего – имея больше. Отсутствие реальных личных целей на ближайший год и на перспективу расхолаживает персонал компании, а владельцев удерживает от развития бизнеса, говорит Маргарита Черняк, международный лектор, бизнес-тренер, практик beauty-бизнеса.

– Самая страшная фраза для бизнеса: «Для чего мне деньги / больше денег? Мне и так нормально». Увы, это частая история для региональных компаний. Каждый точно знает, что его раздражает, чего он хочет в этой жизни избежать. Но если зайти в любой региональный салон и попросить за 2 минуты назвать 20 главных целей на ближайший год: что вы хотите приобрести, куда поехать – и сколько денег на это надо, большинство людей начинают паниковать. Начинают думать, зачем им зарплата в два, три раза больше.

К сожалению, не каждый сможет четко определить, чего он на самом деле хочет. Это снижает мотивацию сотрудника компании, даже если доход не фиксированный и зависит от продаж.

Максим Белоусов: «Удаляйте контекст конфликта из своей головы»

Максим Белоусов, звездный ТОП-маркетолог, коуч, бизнес-консультант, считает, что препятствием для развития бизнеса может быть и стремление жестко конкурировать. Парадоксально, но это снижает эффективность бизнеса, а иногда ставит под вопрос само его существование, говорит эксперт.

Фото: Никита Александров. Предоставлено организаторами

– Удаляйте контекст конфликта из своей головы – он мешает развиваться. Правда в том, что конкуренции не существует. На каждого найдется спрос. Все люди разные: кому-то понравился мой подход, творческий, а кому-то нужен системный, все по полочкам. Более того, наши успешные конкуренты на самом деле расширяют поле для остальных. Еще 3-5 лет назад никто бы не поверил, что коучинг может стоить миллионы рублей. А сейчас это факт: лидеры рынка создали новую реальность, научили людей покупать подобные услуги дорого.

Максим привел в пример показательный кейс: двое сособственников пришли за разбором, почему бизнес «не летит». Быстро выяснилось, что они строили взаимодействие друг с другом и с остальными в контексте постоянного соперничества. Даже цели ставили в духе «Надо “замочить” вон того конкурента».

А поскольку лидер – это человек, который вовлекает в контекст всю команду, то и отношения в коллективе строились по принципу войны всех со всеми.

Гомбо Зориктуев: «Не будьте в тренде, не будьте как все!»

Дизайнер, специалист по брендингу Гомбо Зориктуев на бизнес-интенсиве «Новый босс» говорил о важности бренда. По словам эксперта, бизнес – это, в первую очередь, способ заработать, а значит бренд должен помогать в достижении этой цели, повышать КПД компании. При этом нет смысла смотреть на тренды в нейминге и айдентике, это всегда личная история.

– Тренд длится год-полтора, максимум, три. Бизнес живет гораздо дольше. Поэтому я всегда советую заказчикам: не будьте в тренде, не будьте как все, будьте личностями в бизнесе! Если вы станете в один ряд с другими компаниями, потом придется больше вкладываться, чтобы вас в этом ряду заметили. Тратить на маркетинг, рекламу больше денег, времени. Лет 20 назад я придумал для себя слоган «Все не как у людей» и продолжаю им руководствоваться.

Например, сегодня считается неактуальным использовать латинские шрифты, английский язык в логотипах. Но если это уместно – например, для франшизы по аренде экспедиционных машин Jeep Wrangler – то почему нет? Напротив, для производителя, подчеркивающего отечественное происхождение продукции, название, начертание обязательно будут русскими.

Игорь Левандовский: «Нам говорили: “Ничего у вас не получится”»

Не обращать внимание на скептиков – еще один совет предпринимателям. Создание отелей «Вилла малина» – это история про «Ничего у вас не получится», поделился Игорь Левандовский, СЕО отеля Villa Malina Olkhon Baikal. На самом деле, все получается, если четко сформулировать, что именно ты хочешь предложить рынку, правильно определить преимущества своего предложения и делать все с душой. Тогда из небольшого гостевого дома может вырасти франшиза отелей премиум-класса.

– Несколько лет назад я вернулся в Иркутск после службы в спецназе ГРУ на Северном Кавказе и операции в Сирии. Решил заняться собственным отельным бизнесом. Начал с партнерами с небольшого гостевого дома. Потом купили морские контейнеры и начали строить из них отель на острове Ольхон. Все говорили: «Это какие-то сараи, там никто не будет жить, кому это надо». А вырос из этого большой отель на Ольхоне – пока трехзвездочный, – в котором 50 номеров разных категорий.

В мае 2024 года открывается второй отель – в поселке Аршан в Бурятии. Кстати, при строительстве этого комплекса не пострадало ни одно дерево. Здание вписали в существующий ландшафт, так что прямо из окон можно потрогать ветки. Сегодня партнеры оформляют франшизу. Ее главным и неотъемлемым условием называют, во-первых, людей, во-вторых, топовые локации. А главное – построение бизнеса с пониманием, что нужно гостям, с «человеческим подходом».

Виталий Макаров: «Сообщества – инструмент для достижения бизнес-целей»

Предпринимателям для развития – собственного и своего бизнеса – необходимо общаться с «коллегами по цеху», убежден Виталий Макаров вице-председатель Иркутского РО «ОПОРА РОССИИ. Только так можно получить более широкий взгляд на ту или иную проблему, подтвердить свою экспертность, добиться того, что в одиночку сделать не под силу.

Бизнес-интенсив «Новый босс» 3.0. Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

– Каков наш повседневный круг профессионального общения? На работе – с партнером, сотрудниками, клиентами. Можно оценить, как продвигают себя конкуренты. Проще говоря, мы общаемся с людьми, которые так или иначе формируют наш бизнес. Но для развития, для роста предпринимательской компетенции этого мало. Чем шире круг контактов, тем лучше и качественнее будет общение, тем заметнее рост.

К сообществам как к инструменту достижения своих целей мы прибегаем в самых разных сферах. Родительские, домовые чаты, форумы дольщиков – примеры такого взаимодействия. Бизнес не исключение. Предпринимательские сообщества позволяют в том числе выстраивать качественный диалог с властью. Обозначить позицию, вступить в дискуссию и добиться важных решений. Как показывает опыт «ОПОРЫ РОССИИ», бизнес-объединениям удается добиваться очень много. В кооперации – сила.