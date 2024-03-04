Интерес россиян к гибридным автомобилям вырос в четыре раза

Интерес к гибридным автомобилям за последние два года вырос почти в 4 раза, а предложение – почти в 3 раза, подcчитали эксперты Авто.ру Бизнес.

По данным Автостата, в 2022 году новые гибридные автомобили практически не были представлены на российском рынке. Их доля составляла лишь 1,3% от общего числа всех машин. К началу 2024 года ситуация изменилась: количество гибридов возросло и достигло уже 3,6% от всех автомобилей. В отличие от новых моделей, число подержанных гибридов за год осталось прежним: их доля была 1% как в 2022 году, так и в 2023-м. Китайские гибридные автомобили существенно расширили присутствие на рынке — с 8000 штук в начале 2022 года до 73 000 в начале 2024-го.

«По нашей информации, интерес к гибридным автомобилям за последние два года вырос почти в четыре раза. При этом с 2022 года увеличилось количество предложений, появились более доступные варианты китайских брендов, что привело к снижению средней цены. Однако из-за изменений в системе сертификации электромобилей и гибридов, которые не указаны в перечне брендов, разрешённых к параллельному импорту, мы ожидаем отката интереса, так как эти изменения повлекут за собой снижение количества предложений на рынке и рост цен», — говорит Даниил Шкурыгин, директор по развитию Авто.ру Бизнес.

По данным Авто.ру Бизнес, на январь 2024 года самыми популярными по количеству объявлений среди новых гибридов стали Voyah Free (средняя стоимость 6,9 млн руб.), Voyah Dream (9,7 млн руб.) и LiXiang L9 (8,5 млн руб.). Из подержанных гибридных автомобилей чаще всего продают японские автомобили. За прошлый год их цена увеличилась в среднем на 30%. Самой популярной является Toyota Prius со средней стоимостью в 1,3 млн рублей, второе место – у Nissan Note (1,4 млн руб.), на третьем – Honda Freed (1,4 млн руб.).