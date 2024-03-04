В семи городах Иркутской области прошёл спортивный фестиваль «На лыжи!»

Возраст участников – от 1,5 до 80 лет. Организатором мероприятия выступил энергохолдинг Эн+.

Семейный спортивный фестиваль «На лыжи!» состоялся в семи городах Иркутской области – Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Шелехове, Тулуне и Черемхове. На лыжню вышли сотни любителей активного образа жизни, а гостями праздника стали тысячи человек.

– Несколько лет компании Эн+ и РУСАЛ успешно ведут социальный спортивный проект «На лыжи» на территории Иркутской области, главной целью которого является развитие лыжного спорта. Проект включает в себя направления по поддержке спортсменов, улучшению спортивной инфраструктуры, повышению квалификации тренеров, проведению соревнований и спортивных праздников. Все эти меры дают свои положительные результаты. Несколько дней назад президент Владимир Владимирович Путин четко сказал: «Вставай на лыжи». Так что мы с вами уже реализуем те направления, которые обозначил лидер нашей страны. Я благодарю Эн+ и РУСАЛ за организацию семейного фестиваля и поддержку развития физической культуры и спорта в Приангарье, – прокомментировал инициативу организаторов фестиваля Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Проект «На лыжи!», целью которого является популяризация лыжного спорта и здорового образа жизни, впервые состоялся в 2016 году. В рамках него компании Эн+ и РУСАЛ развивают лыжную инфраструктуру в регионах, строят и обновляют трассы и лыжные базы, поддерживают региональные сборные команды по лыжным гонкам.

Как отметили организаторы, участниками лыжных стартов в Приангарье были дети от полутора лет, начинающие и уже профессиональные спортсмены. Рекордсменом проекта в этом году стала жительница Иркутска Вера Фомина, которая приняла участие в двухкилометровом забеге в возрасте 80 лет. Победители забегов на различные дистанции получили призы от организаторов фестиваля.