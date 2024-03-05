Берегоукрепление Цесовской набережной планируют начать в 2024 году

Проект поддержали на федеральном уровне.

Проект берегоукрепления Цесовской набережной от Глазковского моста до мемориала «Вечный огонь Славы» получил положительное заключение Главной государственной экспертизы, сообщает пресс-служба мэрии. Строительство объекта обсудили заместитель Председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко, губернатор региона Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Безусловно, это значимое решение для нашего города. Уже к концу этого года мы должны получить документ, который позволит приступить к благоустройству Верхней набережной от плотины до бульвара Постышева. Всё это часть большого проекта: создания Единой Набережной общей протяженностью 11 километров от ГЭС до устья Ушаковки. Он призван повысить привлекательность столицы Прибайкалья. – отметил Руслан Болотов.

По словам главы города, столица Иркутской области достойна красивой, комфортной набережной. Воплощение проекта стало возможным благодаря вниманию к подобным вопросам со стороны президента РФ, губернатора, сенаторов региона и депутатского корпуса городской Думы.

– Губернатор Игорь Кобзев доложил о берегоукреплении на заседании Совета Федерации на Часе Иркутской области в сентябре 2022 года. Мы поддержали регион, процесс движется. Понимаем важность этого проекта, в том числе для обеспечения безопасности горожан, держим его реализацию на контроле, – подчеркнула Инна Святенко.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ближайшее время объявят торги для определения подрядчика на выполнение работ на Цесовской набережной. Предусмотрено создание шпунтовой стенки для защиты береговой линии от подмывания, а также подготовка основания для дальнейшего благоустройства прогулочной зоны. В настоящее время в трехлетних бюджетах Иркутской области и столицы Прибайкалья на эти цели уже предусмотрены средства. Всего с 2024 года по 2026-й включительно планируется выделение почти 340 млн рублей, в том числе более 118 млн – из местного бюджета.

Данный проект вошел в Постановление Совета Федерации и рекомендован к реализации. Цесовская набережная будет выполнена в едином стиле с Нижней. Планируемый срок окончания работ – 2027 год.

Ранее сообщалось, что предварительная стоимость проекта берегоукрепления составляет 1,3 млрд рублей. Компания En+ Group, основанная Олегом Дерипаской, готова профинансировать проектные работы по благоустройству и дорожно-уличной сети участка набережной. Компания воплощает на Цесовской набережной масштабные инвестиционные проекты, возвращая центру Иркутска жилую функцию и создавая комплекс современных общественных пространств.

Эксперты считают, единая набережная городу, который стоит на реке, остро необходима. Она будет востребована не только горожанами и туристами, но и малым бизнесом, потому что открытая зона для постоянного отдыха иркутян, общественного питания – это то, чего сейчас Иркутску не хватает. Кроме того, появление единой набережной даст городу возможность развиваться, привлекать бизнес и инвесторов.