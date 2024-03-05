Прокуратура отозвала разрешение на строительство 110 домов в поселке Маркова Иркутского района

Администрация Марковского МО выдала разрешение на строительство 110 домов, которые невозможно подключить к централизованным сетям водоотведения.

«Прокуратура направила в суд исковое заявление об отмене указанных разрешений на строительство многоквартирных домов. Иркутский районный суд требования прокурора удовлетворил», – говорится в сообщении ведомства.

Иркутский областной суд и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции также поддержал позицию прокуратуры, оставив решение нижестоящего суда без изменения. Исполнение судебных актов контролирует надзорный орган.