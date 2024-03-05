Средняя длина рабочего дня в РФ обновила 19-летний максимум

В 2023 году она выросла до 7,17 часа. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, увеличившись на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов.

Показатели длительности рабочего времени (как за весь год, так и в расчете на один день) в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата (с 2005 года).

Предыдущий максимум был зафиксирован в допандемическом 2019 году – тогда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тыс. часов. Однако на фоне роста безработицы и локдаунов в 2020 году произошел откат назад – до 7,06 часа в день и 1,74 тыс. часов в год соответственно. В 2021–2022 годах наблюдался компенсаторный рост длительности рабочего времени.

Во ВНИИ труда Минтруда России заявили РБК, что рост продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей. При этом продолжительность рабочего дня варьируется в зависимости от отрасли. «Небольшой рост связан с выходом работников из режима неполного рабочего времени, а также с минимизацией производственных простоев», – указали там.

Ранее стало известно, что для трудящихся Приангарья важно, чтобы работа мечты была нескучной (34%), вписывалась в образ жизни сотрудника (30%), не требовала задерживаться после окончания рабочего дня или работать сверхурочно, приносила пользу обществу (по 27%), а также была безопасной (22%) и чтобы про нее не стыдно было рассказать (20%). Еще 3% опрошенных выбрали ответ «другое», в том числе – отсутствие «подводных камней», возможность работать на удаленке или в относительно свободном графике, достойная зарплата с индексацией, а также возможность расти в профессиональном плане.

Самый весомый фактор, который позволяет считать свою работу идеальной, по мнению соискателей из Сибири, в том числе из Иркутской области – это зарплата, которая покрывает затраты (73% опрошенных выбрали этот вариант), что почти совпало с оценками работников по стране в целом (72% россиян отметили важность данного условия и оно также заняло первое место в топе).