Закредитованным заемщикам стало сложнее получить деньги даже в МФО

Микрофинансовые организации (МФО) стали намного реже одобрять займы людям, которые отдают на платежи по долгам больше 80% дохода. К концу 2023 года ссуды таким клиентам составили всего 14% от общей суммы займов. В начале 2023 года эта доля была 30%, а в 2022 году – 41%. Такие данные опубликовал Банк России.

МФО все строже оценивают надежность заемщиков и отдают предпочтение постоянным клиентам, которые доказали свою платежеспособность. Если за деньгами обращается новый человек, который уже увяз в кредитах, шансы на одобрение крайне малы.

Заемщики, которым отказывают банки и МФО, часто обращаются к посредникам – кредитным брокерам. Многие такие «эксперты» гарантируют, что клиент непременно получит заем, даже если у него и так полно долгов и есть просрочки.

«В реалии такие «эксперты» просто обманывают людей. В лучшем случае это будет просто рассылка, а вы снова получите отказ в займе. Более того, так можно оказаться в ловушке мошенников, которые вообще ничего не будут делать, но при этом возьмут за это деньги. А еще есть опасность, что кредитные брокеры отправят вас к нелегалам, у которых нет лицензии Банка России. Это черные кредиторы, которые дают ссуды под большие проценты, а в случае невыполнения условий договора могут применять незаконные способы взыскания», – прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.