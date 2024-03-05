Открытие 33 новых фуд-холлов запланировано в России в 2024 году

Это в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

По данным консалтинговой компании NF Group, в 2024 году в России откроется 33 новых фуд-холла общей площадью 78,6 тыс. кв. м, что на 57% больше, чем в 2023 году, когда открылось 21 гастрономическое пространство. Среди регионов по развитию сегмента и числу открытых точек лидируют Краснодар, Новосибирск и Самара. Кроме того, в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в других городах самой непопулярной гастрономической концепцией является здоровое питание – боулы, салаты и другие блюда со сбалансированным составом (3%), а наиболее популярными после тройки лидеров (паназиатская, десертная и европейская концепции) оказываются бары и так называемая «уличная еда»: бургеры, хот-доги, картофель в различных вариациях и прочее.

Формат сформировался в современном понимании в России в 2014–2015 годах, а первым в стране фуд-холлом стал Food Market 21 на ул. Новый Арбат в Москве.

За восемь лет такие проекты появились в 31 российском городе. Лидерами по объему предложения на сегодняшний день являются Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область. В столице представлено более половины всех действующих объектов (60%), а на Северную столицу приходится 16%. При этом в Петербурге с 2022 года работает крупнейший в Европе фуд-молл Vokzal 1853.

По словам Наталии Киреевой, заместителя регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, рынок общественного питания в России развивается в соответствии с глобальным трендом eatainment: фуд-корты, как место для быстрого перекуса трансформируются в фуд-холлы, куда приходят специально и где представлены разные уникальные концепции. Рынок фуд-холлов столиц и регионов пока не насыщен. С другой стороны, по мере развития сегмента мы наблюдаем не только открытия, но и закрытия проектов ввиду растущей конкуренции.

В настоящее время в Москве работают 63 фуд-холла суммарной площадью 206,3 тыс. кв. м, в Санкт-Петербурге – 16 объектов на 55,6 тыс. кв. м, в остальных регионах – 42 фуд-холла на 91 тыс. кв. м. И хотя в Москве число фуд-холлов превышает число объектов в других регионах, темпы открытий здесь остаются высокими: в 2024 году ожидается, что рынок пополнится 14 новыми проектами общей площадью 38,3 тыс. кв. м. Один из них уже открылся - проект TI Балкон (970 кв. м) в составе универмага Trend Island в ТЦ «Авиапарк». В 2024 году в Северной столице ожидается открытие шести новых объектов общей площадью более 10,9 тыс. кв. м. Открытие одного из них уже состоялось, и рынок Санкт-Петербурга пополнился вторым проектом в составе апарт-отеля – гастрономическим пространством BackYard на ул. Херсонская, д. 43/12 (Yard Residence). В других городах в 2024 году может открыться 13 гастрономических пространств (29,4 тыс. кв. м.), из которых три уже открыли свои двери: «Фуд-холл 6/1» (Новосибирск), «Фудхолл 67» (Ростов-на-Дону) и Eat Market (Пенза).

Пик регионального развития формата пришелся на 2022 год, когда были запущены 12 проектов. В 2023 году состоялось открытие еще 11 (площадью от 530 кв. м до 5 тыс. кв. м).

Условно гастрономические пространства разделяют на три группы: классические фуд-холлы (занимают площадь в среднем 1-5 тыс. кв. м), фуд-моллы (отличаются масштабом, площадь – от 10 тыс. кв. м) и фуд-маркеты (сочетают в себе функции ресторана и рынка). Фуд-холлы могут располагаться в торговых центрах, апарт-отелях, многофункциональных комплексах или занимать отдельно стоящее здание, в то время как фуд-моллы, чаще всего, функционируют в отдельном здании (часто на территории бывших рынков, а также исторических зданий после их реконструкции).

На региональном рынке фуд-моллы пока не представлены, 78% существующих площадей – это классические фуд-холлы, остальную долю в 22% занимают фуд-маркеты. Однако к 2025 году доля последних может вырасти до 27%. Среди анонсированных проектов наиболее интересны реконструкция «Центрального рынка» в Сургуте и фуд-холл с фермерским рынком в Мурманске.

В действующих региональных фуд-холлах представлено 629 функционирующих заведений общественного питания разного формата.

Наиболее распространенной концепций ресторанов является паназиатская (23%), в состав которой входит корейская, китайская, вьетнамская, японская, индийская и тайская кухни. На втором месте (15%) – кофейни, пекарни и кондитерские, на третьем (14%) – европейская кухня. Уникальные концепции ресторанов в региональных фуд-холлах занимают большую долю рынка – 67%, что более чем в два раза превышает присутствие сетевых заведений общественного питания в объектах (33%).

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, в регионах самой непопулярной гастрономической концепцией (3%) является здоровое питание – боулы, салаты и другие блюда со сбалансированным составом. К примеру, в Санкт-Петербурге корнеры здоровой еды занимают 10% всех площадок в фуд-холлах, являясь одной из самых популярных концепций после трех лидеров. В региональных фуд-холлах подобной востребованностью пользуются бары и так называемая «уличная еда»: бургеры, хот-доги, картофель в различных вариациях, вафли, шаурма и прочее.

На рынке гастрономических пространств в регионах России уровень конкуренции находится на достаточно низком уровне в отличие от Санкт-Петербурга и Москвы, так как количество проектов на город ограничивается одним–двумя пространствами. Но в ближайшие годы можно ожидать появление новых проектов как в городах с уже функционирующим объектами, так и в абсолютно новых локациях, таких как Томск, Смоленск и другие. К началу 2024 года 28% гастропространств в регионах управляются сетевыми операторами, такими как Zemskiy Group, Market Liner, Food Park, Dream Team и другие. В ближайшие годы данная доля увеличится до 42%, так как большинство анонсированных проектов также являются сетевыми.

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group: «Активное развитие гастрономических пространств в регионах России отражает значительный сдвиг в потребительских предпочтениях и культуре питания. Еще совсем недавно, три-четыре года назад, заполнить фуд-холлы интересными и уникальными концепциями было непростой задачей из-за консервативности потребителей, особенно в сегменте общепита. Сегодня же мы наблюдаем возрастающий спрос на такие форматы, что свидетельствует о расширении гастрономических предпочтений и желании людей исследовать новые вкусы и кулинарные традиции. Эта тенденция особенно важна для регионов с высоким туристическим потенциалом. В целом мы ожидаем, что эти пространства продолжат развиваться, предлагая качественную еду по доступной цене и обогащая гастрономический опыт потребителей, создавая новые возможности для досуга и общения».